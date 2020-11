POL-HH: 201128-2. Unbekannter Mann spricht zwei Mädchen in Lohbrügge an

Polizei Hamburg

Zeit: 26.11.2020, zwischen 16:30 Uhr und 17:30 Uhr; Ort: Hamburg-Lohbrügge, Plettenbergstraße/Leuschnerstraße

In Lohbrügge hat ein bislang unbekannter Mann am Donnerstagnachmittag zwei Mädchen in verdächtiger Weise angesprochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen machten die beiden Mädchen (10, 11) auf ihrem Nachhauseweg von der Schule einen kurzen Stopp in einem Kiosk und wurden anschließend im Umfeld des Kiosks von dem Mann in verdächtiger Weise angesprochen. Zu sexuellen Handlungen ist es nicht gekommen, der Unbekannte hat aber versucht, die Mädchen unter einem Vorwand in seine Wohnung zu locken. Eines der Mädchen soll er zeitweise angefasst und auch festgehalten haben. Letztlich wehrten sich die Mädchen und flüchteten.

Der Unbekannte wird bislang wie folgt beschrieben:

- etwa 30 bis 40 Jahre alt - etwa 1,85m bis 2,00m groß - braune, teilweise schüttere Haare - rundes Gesicht - brauner Bart - trug eine Jacke mit "modischen" Löchern, eine beige Hose mit Oberschenkeltaschen und schwarze Schuhe mit weißer Sohle - hatte eine schwarze Umhängetasche dabei

Spezialisten der Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) führen die Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zur Identität des bislang unbekannten Mannes machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Insbesondere bitten die Ermittler eine bislang unbekannte Frau, die am Donnerstag ebenfalls Kundin im Kiosk war und möglicherweise Angaben zu dem unbekannten Mann machen kann, sich dringend bei der Polizei zu melden.

