Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Trickdiebstahl in der Sedanstraße - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am frühen Mittwochnachmittag klingelte es an der Tür eines 86-jährigen Osnabrückers. Eine unbekannte männliche Person stellte sich als Angehöriger des Deutschen Roten Kreuzes vor. Unter dem Vorwand, den Hausnotrufalarm zu überprüfen, betrat der 30-40 Jahre alte Mann die Wohnung des Seniors. Der Unbekannte erbat den 86-Jährigen um eine Spende für das DRK, woraufhin dieser eine wohltätige Summe von 30 Euro zusagte. Der Fremde forderte den Rentner schließlich auf, für einen kurzen Moment den Raum zu verlassen. Diese Gelegenheit nutzte der Dieb, um die EC-Karte des Seniors an sich zu nehmen. Der Unbekannte verließ die Wohnung und hob wenig später einen niedrige vierstellige Summe von dem Konto des Seniors ab. Der Täter war circa 185cm groß und trug weder Bart noch Brille. Er Trug helle Kleidung mit dem DRK-Symbol auf dem Oberteil. Die Polizei aus Osnabrück bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, sich zu melden. Tel: 0541/327-3203 oder -2215.

