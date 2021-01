Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verstöße gegen die Corona-Verordnung in Wilhelmshaven und Varel

Wilhelmshaven (ots)

Gleich mehrer Verstöße gegen die geltende Corona-Verordnung mussten von der Polizei Varel und Wilhelmshaven geahndet werden. Am 27.01.2021, gegen 17.10 Uhr, hielten sich insgesamt 9 Personen am Busbahnhof in der Virchowstr., Wilhelmshaven, auf - vorwiegend Jugendliche-, die sowohl den Abstand und das Tragen einer Mund-Nasen-Maske missachteten. Wenig später, gegen 23:55, mussten vier Heranwachsende auf dem Parkplatz in der Güterstraße, Wilhelmshaven, festgestellt werden, die ebenfalls den Abstand nicht einhielten und keine Mund-Nasen-Maske trugen. Ebenso wurden 4 Personen aus mehr als zwei Haushalten auf einem Parkplatz eines Elektrofachmarktes in Varel, Gertrud-Barthel-Str. angetroffen, die mit zwei Pkw unmittelbar nebeneinander standen und somit gegen die Rechtsnorm verstießen.

