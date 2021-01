Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Mann bei Unfall leicht verletzt

HaselünneHaselünne (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen ist es auf der Lingerner Straße (B213) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Beteiligter wurde dabei leicht verletzt. Die 25-jährige Fahrerin eines Kia Rio bog gegen 6.45 Uhr bei roter Ampel von der Poller Straße nach links auf die B213 in Richtung Haselünne ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Kia Seed eines 40-jährigen Mannes. Der Bersenbrücker wurde leicht verletzt. Die Verursacherin kam mit dem Schrecken davon. An der Unfallstelle kam es während der Bergungs- und Aufräumarbeiten zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell