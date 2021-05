Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Quickborn/Ellerau - Polizei unterstützt Fahrradcodierung

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch (19.05.2021) von 11-13 Uhr vor dem Rathaus in Quickborn und am Donnerstag (27.05.2021) von 15-16 Uhr werden auf dem Parkplatz vor dem Dienstgebäude der Polizeistation Ellerau erneut Fahrräder codiert. In dieser Zeit besteht die Möglichkeit, sein Zweirad sowohl vor dem Rathaus Quickborn und im Brombeerweg 110 bei der dortigen Polizei mit der bundesweit gültigen Zahlen-Buchstaben-Kombination durch einen Dienstleister fachmännisch gravieren zu lassen.

Derartige Codierungen können dabei helfen, den Diebstahl von Fahrrädern und den Verkauf der gestohlenen Räder durch Diebe und Hehler zu erschweren. Die Polizei unterstützt Codieraktionen dieser Art, da sie ein adäquates Mittel sind, um Fahrraddiebstählen entgegenzuwirken.

Weiter erleichtert die in den Fahrradrahmen geprägte Individualnummer die Rückführung gefundener oder sichergestellter Fahrräder, da die Polizei mittels des Codes den rechtmäßigen Eigentümer ermitteln kann. Ein sichtbar am Fahrrad angebrachter Aufkleber zeigt die durchgeführte Codierung an und schreckt somit Diebe ab.

Zur Codierung bringen Sie bitte das zu kennzeichnende Fahrrad / E-Bike, einen entsprechenden Eigentumsnachweis sowie Ihren gültigen Personalausweis mit. Am oberen Sattelrohr befestigte Gegenstände, wie beispielsweise Schlösser, Luftpumpen, Flaschenhalterungen etc., sollten Sie bereits im Vorfeld abmontiert haben. Denken Sie bei E-Bikes unbedingt an den Schlüssel zur Herausnahme des Akkus.

Durch das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung vor Ort können die geltenden Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden.

Hier noch einige wertvolle Tipps Ihrer Polizei: - Stellen Sie die Rahmennummer ihres Fahrrades fest. Sollte Ihr Rad keine Rahmennummer haben, lassen Sie es codieren. - Tragen Sie alle wichtigen Daten Ihres Rades in einem Fahrradpass oder einer App ein. Nützlich dabei ist auch ein Foto. - Sollten Sie ein gebrauchtes Rad kaufen, verlangen Sie einen Eigentumsnachweis oder einen Kaufbeleg. - Schließen Sie Ihr Fahrrad immer mit dem Rahmen sowie dem Vorder- und Hinterrad an massive Stahlketten, Panzerkabelschlösser oder Bügelschlösser an einen feststehenden Gegenstand an. Dies gilt auch in Fahrradkellern oder anderen Unterstellmöglichkeiten. - Nehmen Sie wertvolles Zubehör wie einen Radcomputer möglichst mit. - Bringen Sie den Aufkleber "Finger weg - mein Rad ist codiert" am Fahrrad an. Diese Aufkleber und ein Faltblatt "Guter Rat ist nicht teuer. Und der Verlust Ihres Rades?" sind bei jeder Polizeidienststelle erhältlich. - Weitere Tipps gibt es bei Ihrem Fachhändler oder bei jeder Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell