Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt. Autofahrer mit 1,21 Promille unterwegs - Führerschein von der Polizei beschlagnahmt

Bad Segeberg (ots)

Am 16.05.2021, gegen 21:10 Uhr, stoppt eine Polizeistreife einen Pkw Nissan-Fahrer in der Bärlauchstraße (Norderstedt), der zuvor mit überhöhter Geschwindigkeit in der Horst-Embacher-Allee unterwegs war.

Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Beamten bei dem 41jährigen Norderstedter starken Alkoholgeruch fest, eine Atemmessung ergab einen Wert von 1,21 Promille.

Die Entnahme einer Blutprobe führte ein Arzt auf der Wache durch. Der Führerschein ist von der Polizei beschlagnahmt worden.

Der Beschuldigte muss sich nun der Trunkenheitsfahrt im Straßenverkehr verantworten und mit einem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen.

