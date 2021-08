Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln - Polizei- und Feuerwehreinsatz in Schwagstorf

Ostercappeln (ots)

Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Straße Schäferhorst kam es am Donnerstagmorgen (gegen 09 Uhr) zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz. Nach ersten Ermittlungen entzündeten sich bei Arbeiten in einem Stall Güllegase und es kam zu einer Verpuffung. Dadurch gerieten der Zwischenboden des Stalls sowie das dort gelagerte Stroh in Brand. Die ca. 75 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Schwagstorf, Ostercappeln, Venne, Hitzhausen, Bad Essen Eielstädt und Belm löschten den Brand und verhinderten Schlimmeres. Verletzt wurde niemand. Das Wohnhaus wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort. Die weiteren Ursachenermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell