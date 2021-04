Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Kessenich: 45-jähriger Randalierer in Gewahrsam genommen

Bonn (ots)

Im Polizeipräsidium endete der Samstagabend (17.04.2021) für einen 45-jährigen Mann. Er war gegen 17:15 Uhr nach einem Polizeieinsatz auf der Hausdorffstraße in Gewahrsam genommen worden.

Zuvor soll der 45-Jährige nach Zeugenangaben über die Fahrbahn der Hausdorffstraße gelaufen sein und versucht haben, gegen vorbeifahrende Autos zu treten. Nur durch Gefahrenbremsungen und Ausweichmanöver soll es den Fahrzeugführern gelungen sein, einen Zusammenstoß mit dem Mann zu verhindern. Der alkoholisierte 45-Jährige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten und zum Schutz seiner Person in Gewahrsam genommen und ins Polizeipräsidium gebracht. Von dort wurde er am Sonntagmorgen wieder entlassen.

Das zuständige Verkehrskommissariat 1 hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr übernommen. Die Beamten bitten mögliche Geschädigte, die dem Mann auf der Hausdorffstraße ausweichen mussten, sich unter 0228 15-0 oder per E-Mail an VK1.Bonn@polizei.nrw.de zu melden.

