POL-WES: Dinslaken - Wohnungseinbruch

Polizei sucht Zeugen

DinslakenDinslaken (ots)

Am Dienstag um kurz nach 10.00 Uhr morgens verschafften sich Unbekannte durch Abdrehen des Zylinders gewaltsam Zutritt zu einer Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Kleiststraße.

Nachdem die Wohnungsinhaberin gegen 10.20 Uhr zurückgekehrt war, bemerkte sie, dass sich die Tür nicht mehr öffnen ließ und rief die Polizei.

Zuvor waren ihr im Treppenhaus zwei unbekannte Frauen aufgefallen, die das Haus eilig verließen. Die Frau folgte dem Duo und traf vor dem Haus eine unbekannte Zeugin, die ihr sagte, die beiden wären in Richtung Max-Eyth-Straße geflüchtet. Die Wohnungsinhaberin konnte die Frauen jedoch nicht mehr antreffen.

Die beiden Tatverdächtigen konnten wie folgt beschrieben werden:

Südländisches Aussehen, ca. 165 cm groß, 17 - 20 Jahre alt, schlanke Figur, schwarze Haare. Sie trugen einen blauen Mundschutz und waren schwarz gekleidet.

Ob die Täterinnen Beute machten, steht zurzeit nicht fest.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, insbesondere die unbekannte Zeugin, die die Laufrichtung der unbekannten Frauen nannte, sich zu melden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

