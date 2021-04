Polizei Bonn

POL-BN: Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden beim Abbiegen

Swisttal-Heimerzheim (ots)

Am Samstag, 17. April 2021, gegen 16:45 Uhr befuhr eine 34-jährige PKW-Fahrerin die L 182 aus Richtung Euskirchen kommend in Richtung Heimerzheim. An der Einmündung zur L 163, Ortslage Heimerzheim, bog die Fahrerin nach links ab und stieß dabei mit einem entgegenkommenden Fahrzeug eines 40-jährigen zusammen.

Bei der Kollision im Einmündungsbereich wurden die beiden Fahrzeugführer und zwei weitere Insassen verletzt und mussten mit dem Rettungstransportwagen in Krankenhäuser verbracht werden. Eine schwerverletzte Person wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle komplett gesperrt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell