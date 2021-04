Polizei Bonn

POL-BN: Kellereinbruch in Bonn-Oberkassel - Unbekannte entwendeten Badarmaturen und Champagner

Bonn (ots)

In dem Zeitraum zwischen dem 13.04.2021, gegen 23:00 Uhr, und dem 14.04.2021, gegen 12:30 Uhr, suchten bislang unbekannte Täter den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses auf der Adolf-Hombitzer-Straße in Bonn-Oberkassel auf. Hier wurden nach dem aktuellen Sachstand die Türen von insgesamt drei Kellerverschlägen gewaltsam geöffnet. Aus einem der Räume wurden neben zwei hochwertigen Badezimmerarmaturen auch zwei Flaschen Champagner entwendet. Die Diebe verließen den Bereich schließlich unerkannt. Nach den bisherigen Feststellungen hatten sie sich möglicherweise über den Tiefgaragenbereich des Hauses Zugang in den Keller verschafft. Das zuständige KK 34 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen können sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung setzen.

