POL-BN: Königswinter-Oberdollendorf: E-Bike auf Supermarkt-Parkplatz entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Am 13.04.2021, in dem kurzen Zeitraum zwischen 16:40 und 16:50 Uhr, entwendeten Unbekannte ein vor einem Supermarkt auf der Straße "Im Mühlenbruch" abgestelltes E-Bike: Die Geschädigte hatte ihr Bike gegen 16:40 Uhr in Höhe einer Einkaufswagenstation abgestellt und mit einem Kettenschloss an einer Laterne gesichert. Als sie wenige Minuten später von ihrem Einkauf zurückkehrte, war das hochwertige E-Bike

Orbea Gain Urban F30 / Damenausführung / hellblau

bereits entwendet worden.

Nach der erfolgten Anzeigenerstattung hat das zuständige KK 37 die weitergehenden Ermittlungen zu dem Geschehen übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

