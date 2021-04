Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Duisdorf: Nicht angelegter Sicherheitsgurt bringt Drogenfahrt ans Licht

Bonn (ots)

Weil der Fahrer eines Kleintransporters am Montagmorgen (12.04.2021) nicht angeschnallt war, wurde er von einer Streifenwagenbesatzung der Wache Duisdorf auf der Straße Am Burgweiher angehalten. Bei der Kontrolle gegen 09:35 Uhr nahmen die Beamten aus dem Fahrzeug starken Cannabisgeruch wahr. Sie boten dem 35-jährigen Fahrer einen freiwilligen Drogenvortest an. Dieser willigte ein und der Test schlug positiv auf THC und Kokain an. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Die Weiterfahrt wurde dem 35-Jährigen untersagt.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell