POL-BN: Königswinter-Oberpleis: Einbruch in Supermarkt - Unbekannter entwendete Zigaretten - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

In den Nachtstunden zum 12.04.2021 (Montag) kam es auf der Straße "Am Offermannsberg" in Oberpleis zu einem Einbruch in einen Supermarkt: Gegen 02:30 Uhr machte sich ein Unbekannter an dem Eingangsbereich des Marktes zu schaffen. Nach der Spurenlage verschaffte er sich durch das gewaltsame Öffnen der Eingangstüre Zugang in den Verkaufsraum Hier entwendete der Einbrecher nach den ersten Feststellungen mehrere hundert Zigarettenpackungen - mit seiner Beute flüchtete er dann in unbekannte Richtung.

Das zuständige KK 34 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Geschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

