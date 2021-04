Polizei Bonn

POL-BN: Bonn Alt-Godesberg: Verkehrsunfall mit Personenschaden beim Abbiegen

Bonn (ots)

Am Sonntag, 11. April 2021, gegen 15:40 Uhr, beabsichtigte eine 53-jährige PKW-Fahrerin von der Molkestraße nach rechts in die Löbestraße abzubiegen. Hierbei brach das Heck ihres Fahrzeugs aus, so dass sie gegen den PKW einer an der Lichtzeichenanlage wartenden 40-jährigen PKW-Fahrerin prallte. Anschließend schleuderte das Fahrzeug nach rechts über die Außenanlage einer Gaststätte gegen eine Hauswand. Bei der Kollision wurden die beiden Fahrzeugführerinnen und eine weitere 16-jährigen Fahrzeuginsassin leicht verletzt und mussten vorsorglich mittels Rettungstransportwagen in Krankenhäuser verbracht werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle komplett gesperrt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 60.000 Euro. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin wurde sichergestellt um zu prüfen, ob ein technischer Defekt zum Unfall beigetragen haben könnte.

