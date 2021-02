Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Unfall unter Alkoholeinfluss - Fahrer versucht zu flüchten

Mannheim-Innenstadt (ots)

Einen Unfall unter Alkoholeinfluss verursachte am Sonntagnachmittag ein 41-jähriger Autofahrer in der Mannheimer Innenstadt. Der Mann war kurz vor 16 Uhr mit seinem VW Polo auf der Bismarckstraße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. An der Ampel in Höhe des Quadrats L13 setzte er zurück und stieß gegen eine hinter ihm wartende 58-jährige Renault-Fahrerin. Anschließend bog er in die Straße zwischen den Quadraten L11 und L13 ab, parkte sein Fahrzeug und wollte zu Fuß in Richtung Innenstadt flüchten. Er konnte von Polizeibeamten jedoch eingeholt und festgehalten werden. Dabei bemerkten diese starken Alkoholgeruch im Atem des Mannes. Ihm wurde im Polizeirevier Mannhem-Oststadt eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Gegen den 41-Jährigen wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell