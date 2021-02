Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen

Rhein-Neckar-Kreis: Wanderer verlaufen und Auto gesucht

Leimen (ots)

Am Sonntag wollte ein 27-jähriger Wanderer aus Bad Schönborn die Wälder um Leimen erkunden und musste von der Polizei "gerettet" werden. Der Mann stellte sein Auto auf einem Parkplatz zwischen Leimen und Gaiberg ab, begann seine Tour und verlief sich. Da auch noch der Akku seines Handys leer war, konnte er sich weder an einer Online-Landkarte orientieren, noch telefonisch Hilfe alarmieren. Nach mehreren Stunden Irrlauf kam gegen 22 Uhr zufällig ein Passant zu Hilfe und verständigte die Polizei. Die Beamten machten sich gemeinsam mit dem Mann auf die Suche nach dessen Auto und konnten ihn, nachdem sie sämtliche Waldparkplätze der Region abfuhren, wohlauf an seinem Auto abliefern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell