POL-KN: (Engen, Lkrs. Konstanz) Jugendliche zündeln in Scheune 31.12.20, 14.30 Uhr

EngenEngen (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz mit 44 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen kam es am Donnerstagnachmittag in der Bergstraße, weil mehrere Jugendliche in einer Scheune offenbar gezündelt hatten. Wie die Feuerwehr Engen und Polizei feststellten, entstand dadurch aber keine Brandgefahr. Ein Zeuge hatte ein Glimmen in der Scheune bemerkt und die Polizei deswegen vorsorglich verständigt. Ein nennenswerter Schaden entstand nicht.

