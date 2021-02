Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtlicher Einbruch in Schreibwarengeschäft: Täter erbeuten Zigaretten; Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Lohfelden (Landkreis Kassel):

Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Mittwoch in ein Schreibwarengeschäft in Lohfelden eingebrochen. Dabei hatten es die Täter offenbar gezielt auf Zigaretten abgesehen. Mit ihrer Beute flüchteten die Einbrecher anschließend in unbekannte Richtung. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Der Einbruch in das Schreibwarengeschäft in der Hauptstraße, nahe der Berliner Straße, ereignete sich nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Zeit zwischen Dienstagabend, 18:15 Uhr, und dem heutigen Morgen, 7:30 Uhr. Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensuche eingesetzte Streife des Kriminaldauerdienstes berichtet, hatten die Täter mit mitgebrachtem Werkzeug die Eingangstür des Geschäfts aufgebrochen und sich so Zutritt verschafft. Dort nahmen sie eine noch unbestimmte Anzahl an Zigarettenschachteln an sich und flüchteten damit durch die aufgebrochene Tür wieder nach draußen, wo sich ihre Spur verliert. Ob die Einbrecher zum Abtransport der Beute oder zur Flucht möglicherweise ein Fahrzeug nutzten, ist bislang noch ungeklärt.

Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatorts beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel.: 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell