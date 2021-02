Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Freude an gestohlenen Kaltgetränken währt nicht lange: Zeuge verfolgt Täter und stellt ihn

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Die Freude an zwei gestohlenen Biermixgetränken währte für einen 21-jährigen Dieb am heutigen Dienstagmorgen nicht allzu lange. Gegen 5:45 Uhr hatte er den Verkaufsraum der Tankstelle in der Kölnischen Straße betreten, wo er zwei alkoholische Getränke aus dem Kühlregal nahm und anschließend nach draußen rannte, ohne zu bezahlen. Hierbei hatte er die Rechnung allerdings ohne einen aufmerksam gewordenen Zeugen gemacht, der sofort die Verfolgung des flüchtenden Diebes aufnahm. Bereits nach wenigen Metern hatte der couragierte 42-jährige Mann den Täter eingeholt und hielt ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Streife des Polizeireviers Mitte fest. Gegen den festgenommenen 21-Jährigen aus Kassel, der bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten ist, leiteten die Polizisten ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls ein.

