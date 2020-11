Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Dreister Ladendieb

WormsWorms (ots)

Ein Ladendieb hat gestern versucht 15 Kleidungsstücke aus einem Bekleidungsgeschäft in der Kaiserpassage zu stehlen. Offenbar hat sich die Ehefrau des 35-jährigen Mannes die Kleidung ausgesucht und ihm diese im Geschäft übergeben. In der Umkleide hat der Gatte dann die Etiketten entfernt, einen Teil der Kleidung selbst angezogen und den Rest in einer mitgebrachten Umhängetasche verstaut. Beim Verlassen der Filiale löst ein Sicherheitsetikett am Diebesgut den Alarm aus und der Diebstahl fliegt auf.

