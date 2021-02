Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bewohnerin ertappt Einbrecher auf Terrasse: Kasseler Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Offenbar nicht mit der Anwesenheit der Bewohnerin rechnete am gestrigen Montagnachmittag ein unbekannter Einbrecher in der Kasseler Nordstadt. Die erschrockene Frau hatte den Täter auf frischer Tat ertappt, als er versuchte, mit einem Hebelwerkzeug ihre Terrassentür aufzubrechen. Bei Erblicken der Bewohnerin ergriff der Unbekannte schnell die Flucht. Die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Nähe des Tatorts gemacht haben oder Täterhinweise geben können.

Die Bewohnerin der Erdgeschosswohnung in dem Mehrparteienhaus in der Fiedlerstraße, unweit der Helmholtzstraße, hatte gegen 15:25 Uhr über den Notruf 110 die Polizei alarmiert. Wie sie schilderte, war sie in ihrem Badezimmer plötzlich durch Geräusche an der Terrassentür auf den ungebetenen Gast aufmerksam geworden und hatte nach dem Rechten gesehen. Nachdem der auf der Terrasse stehende Einbrecher die Frau im Wohnzimmer erblickt hatte, gab er sofort Fersengeld und flüchtete durch den Garten. Die umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg. Die Bewohnerin beschrieb den aufnehmenden Polizeibeamten des Reviers Nord einen etwa 1,65 Meter großen Mann mit schmächtiger Figur und etwas dunklerem Teint, der eine graue Mütze und eine dunkelgraue Jacke trug. An der Tür entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro.

Zeugen, die den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell