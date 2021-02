Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtlicher Einbruch in Tankstelle in Hertingshausen: Polizei sucht Zeugen

Baunatal-Heringshausen (Landkreis Kassel): Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag in eine Tankstelle in Baunatal-Hertingshausen eingebrochen. Dabei hatten es die Täter offenbar auf Zigaretten abgesehen. In welchem Umfang sie bei dem Einbruch Beute machten, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Der Einbruchsalarm der Tankstelle hatte gegen 3:45 Uhr in der Nacht zum Sonntag ausgelöst. Die sofort zum Tatort eilenden Streifen hatten die Einbrecher dort nicht mehr festnehmen können. Auch die Fahndung durch mehrere Streifen der Kasseler Polizei brachte keinen Erfolg. Wie sich bei der Anzeigenaufnahme herausstellte, hatten die Einbrecher mit einem Hammer ein Loch in eine Scheibe geschlagen und waren so in die Tankstelle gelangt. Dort machten sie sich an den Zigarettenschachteln zu schaffen, von denen eine Vielzahl noch auf dem Fußboden verstreut lag. Wohin die Täter anschließend flüchteten und wie ihre Beute aussieht, ist derzeit noch unklar.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch dauern an und werden von den Beamten des Kommissariats 21 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

