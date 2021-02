Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Wehlheider Zahnarztpraxis: Zeugenhinweise erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden:

Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Dienstag in eine Zahnarztpraxis im Kasseler Stadtteil Wehlheiden eingebrochen. Dort entwendeten sie Bargeld, ein Ipad und einen Apple Pencil und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Kasseler Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Täterhinweise geben können.

Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatte sich der Einbruch in der Wittrockstraße, Ecke Kohlenstraße, in der Zeit zwischen Montagabend, 20:00 Uhr, und dem heutigen Morgen, 7:15 Uhr, ereignet. Wie sich die Täter Zutritt zu dem Geschäftshaus verschafft hatten, ist bislang noch nicht abschließend geklärt. Im 2. Obergeschoss hebelten sie dann die Eingangstür zu der Praxis auf und begaben sich anschließend auf Beutezug. Hierbei öffneten sie gewaltsam eine Kasse und eine Schublade. Mit dem Geld und den Geräten der Marke Apple flüchteten sie letztlich über die aufgebrochene Tür nach draußen und weiter in unbekannte Richtung. Der durch das Vorgehen der Einbrecher angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die den Kriminalbeamten Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

