Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Kreuzungsunfall fordert 8000 Euro Schaden (04.02.2021)

Tuttlingen (ots)

Rund 8000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos hat ein Verkehrsunfall gefordert, der am Donnerstagvormittag auf der Kreuzung Möhringer Straße, Obere Hauptstraße und Stockacher Straße passiert ist. Eine 29-jährige Fahrerin eines VW Golfs war gegen 11.15 Uhr auf der Oberen Hauptstraße unterwegs und wollte an der genannten Kreuzung die Möhringer Straße geradeaus in Richtung Stockacher Straße überqueren. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einem BMW, dessen 46-jährige Fahrerin auf der Möhringer Straße stadteinwärts fuhr. Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt. Beide Fahrerinnen gaben bei der Unfallaufnahme an, die mit einer Ampel geregelte Kreuzung bei "Grün" überquert zu haben. Diesbezüglich dauern die Ermittlungen noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell