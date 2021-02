Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkrs. KN) Unfallflucht nach Parkrempler mit zwei möglichen Tatorten (04./05.02.2021)

Stockach (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken kam es am Donnerstagabend auf dem Parkplatz in der Brunnenstraße in der Stadt Überlingen oder in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Königsberger Straße in Stockach zu einem Sachschaden von rund 1.000 Euro. Ein unbekannter Fahrzeuglenker hatte einen geparkten BMW X5 gestreift und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, entgegen.

