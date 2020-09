Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzung

Einbeck (ots)

Einbeck; OT Müllershausen (Kr.) 16.09.2020; 17:00 Uhr

Am Mittwoch, den 16.09.2020, spielten gegen 17:00 Uhr, drei Kinder aus Vogelbeck, im Bereich der Bushaltestelle Müllershausen. Hierbei stelte ein 14jähriger ein mitgeführtes Fahrrad an einem Pfosten ab, damit dieses beim Spielen nicht im Weg stand. Währenddessen kam ein bislang noch unbekannter, älterer Mann hinzu und trat gegen das Fahrrad, weil es ihm im Weg stand. Anschließend ergriff er den Jungen im Nacken und forderte diesen auf, das Fahrrad wegzuräumen. Danach entfernte sich der Mann in Rtg. Vogelbeck. Durch den Griff in den Nacken verspürte der Junge Schmerzen und zeigte zusammen mit seiner Mutter den Sachverhalt bei der Polizei an. Diese hat daraufhin ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

