Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Samstag, den 02.10.2021

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden

+++ Einbruch in Kirchlinteln +++ Berauschte Fahrt +++ Kein Versicherungsschutz +++

Einbruch in Kirchlinteln

Kirchlinteln. In der Zeit von Donnerstagmittag bis Freitagmorgen kam in der Straße Vor dem Rehm zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die bislang unbekannten Täter hebelten eine rückwärtige Tür auf und durchsuchten das Haus nach möglichen Diebesgut. Zeugen, die Hinweise auf die möglichen Täter geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Verden unter der Tel. 04231/806-0 zu melden.

Berauschte Fahrt

Verden. Am späten Freitagabend fiel den Beamten der Verdener Polizei ein E-Scooter auf, der im öffentlichen Verkehrsarm gefahren wurde und an dem kein Kennzeichen angebracht war. Während der Kontrolle fiel den Beamten Atemalkoholgeruch bei dem 27-jährigen Fahrzeugführer auf. Ein Alkoholtest vor Ort bestätigte den Verdacht. Zudem stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Gegen den Fahrer wurden mehrere Anzeigen gefertigt wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Betäubungsmittelgesetz sowie des berauschten Fahrens.

Zusatz: Immer wieder werden neuartige E-Scooter auf der Straße angetroffen, die kein Kennzeichen am Fahrzeug befestigt haben. Dies ist nicht erlaubt!!! Da es sich bei dem E-Scooter um ein Kraftfahrzeug handelt, muss dieses auch versichert werden, wie z.B. bei einer Mofa oder einem Motorroller. Ohne gültige Versicherung stellt es eine Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz dar.

Kein Versicherungsschutz

Achim. Am Freitag gegen 23 Uhr kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel einen 23jährigen Bremer auf der A27 in Höhe Achim. Bei der Überprüfung stellten sie fest, dass der von ihm geführte BMW bereits seit längerem nicht mehr versichert war. Die Beamten entsiegelten daher die Kennzeichen, untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren gegen den Bremer ein.

Landkreis Osterholz

+++ Beim Einkaufen bestohlen +++ Falscher Schornsteinfeger unterwegs +++ Alarmanlage vertreibt Einbrecher +++ Einbruch in Einfamilienhaus +++ Pkw-Aufbruch +++ Bushaltestelle beschädigt +++

Beim Einkaufen bestohlen

Osterholz-Scharmbeck. Am Freitagmittag kam es gegen 13:45 Uhr in den Räumlichkeiten eines Discounters im Hördorfer Weg in Buschhausen zu einem Diebstahl. Dabei gelang es einer bislang unbekannten Täterin, durch Hineingreifen in eine geöffnete Handtasche einer 57-jährigen Frau das Portemonnaie zu entwenden. In diesem befanden sich u.a. Bargeld und eine Kreditkarte. Die Täterin konnte unerkannt entkommen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Falscher Schornsteinfeger unterwegs

Osterholz-Scharmbeck. Die Polizei ruft zur Vorsicht!!! Gegen 14:00 Uhr kam es am Freitag im Bahrenwinkler Weg in Osterholz-Scharmbeck zum Auftreten eines falschen Schornsteinfegers. Der bislang unbekannte Mann gab sich gegenüber der 86-jährigen Bewohnerin als Schornsteinfeger aus und verschaffte sich so Zutritt zum Haus. Nach Durchführung der Arbeiten wollte die 86-Jährige den Mann für seine Arbeit bezahlen. Dies lehnte er jedoch ab und verließ das Haus. Später stellte die Frau dann das Fehlen von Bargeld im Haus fest. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Alarmanlage vertreibt Einbrecher

Lilienthal. Im Verlauf des Freitagvormittages kam es im Jan-Reiners-Weg in Lilienthal zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Als der unbekannte Täter mehrfach versuchte, sich Zutritt zum Gebäude zu verschaffen, löste die Alarmanlage aus. Die laute Sirene sorgte dafür, dass der Täter von seinem Vorhaben abließ und vom Tatort flüchtete. Die Fenster hielten den Einbruchsversuchen stand, es wurde kein Diebesgut erlangt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter der Tel. 04791/3070 entgegen.

Einbruch in Einfamilienhaus

Lilienthal. Am Freitag kam es zwischen 09:30 und 19:00 Uhr zu einem vollendeten Einbruch in der Straße Truperdeich in Lilienthal. Dabei verschaffte sich der unbekannte Täter über die Terrassentür Zutritt zum Haus. Anschließend entwendete er diversen Schmuck. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest.

Pkw-Aufbruch

Ritterhude. Zwischen Donnerstag und Freitag kam es in der Hegelstraße in Ritterhude zu einem Pkw-Aufbruch. Der unbekannte Täter gelangte dabei auf unbekannte Art und Weise in das Fahrzeuginnere und baute dort u.a. das Lenkrad und das Multimedia-Element aus. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Bushaltestelle beschädigt

Osterholz-Scharmbeck. Zwischen 15:20 und 16:40 Uhr beschädigten unbekannte Täter in der Altendammer Straße in Osterholz-Scharmbeck eine Bushaltestelle. Dabei zerstörten sie die Verglasung. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell