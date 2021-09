Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Räuberischer Diebstahl

Arnsberg (ots)

Am Freitag gegen 17:10 Uhr betraten zwei Männer ein Bekleidungsgeschäft in der Apothekerstraße. Eine Angestellte bemerkte, wie die Täter Ware aus dem Regal nahmen und diese in ihrer Tasche verstauten. Als die Unbekannten flüchten wollten, lief die Zeugin den Männern hinterher. Ein 44-Jähriger, der vor dem Laden stand, erkannte die Situation und verfolgte die flüchtigen Diebe. Als der Arnsberger einen der Männer festhalten konnte, sprühte dieser Reizstoffsprühgas in Richtung des Zeugen. Die beiden Diebe konnten unerkannt flüchten.

Täterbeschreibung:

1. Täter: männlich, circa 1,80-1,85 Meter groß, schlanke Statur, kurze dunkle Haare, helle Jacke, blaue Jeans, schwarzes T-Shirt

2. Täter: männlich, circa 1,80-1,85 Meter groß, schlanke Statur, kurze dunkle Haare, helle Jacke, schwarze Jeans, weißes T-Shirt mit rotem Aufdruck

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell