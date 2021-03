Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberharmersbach - Waghalsiges Überholmanöver

Oberharmersbach (ots)

Nachdem ein 35-Jähriger am Montagabend einen vor ihm auf der L94 in Fahrtrichtung Zell am Harmersbach fahrenden Subaru überholte, kam es kurz nach 21 Uhr zu einem seitlichen Zusammenstoß und einem Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Der Honda-Lenker überholte den 29-jährigen Subaru-Fahrer kurz vor einer Fahrbahnverengung im Bereich einer dortigen Baustelle und streifte beim Wiedereinscheren den Subaru. Der 29-Jährige versuchte noch die drohende Kollision zu verhindern, indem er nach rechts auswich und touchierte dabei ein Baustellenschild.

