POL-EN: Schwelm - Motorradfahrer stürzt nach Vollbremsung

Schwelm (ots)

Schwelm - Am 06.03.2021, gegen 09:00 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Schwelmer mit seinem Piaggio Motorrad die Straße 'In der Graslake' in Fahrtrichtung 'Blücherstraße' in Schwelm. Zeitgleich beabsichtigte ein 56-jähriger Fahrzeugführer aus Bergisch Gladbach mit seinem Ford, aus einer Grundstückseinfahrt kommend, auf die Straße zu fahren. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste der Motorradfahrer so stark, dass sein Vorderrad blockierte. Bei der Gefahrenbremsung verlor der 57-jährige die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte, ohne dass es zu einer Berührung zwischen den Verkehrsteilnehmern kam. Bei dem Sturz verletzte er sich leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro.

