Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Einbrecher hebeln Terrassentür auf

Breckerfeld (ots)

Am Donnerstag (04.03) brachen Unbekannte in der Zeit von 08:30 Uhr bis 20:40 Uhr in ein Einfamilienhaus am Heider Kopf in Breckerfeld ein. Im Laufe des Tages hebelten die Täter massiv an der Terrassentür und gelangten so in die Räumlichkeiten des freistehenden Einfamilienhauses. Sie durchsuchen Erd- und Obergeschoss und erbeuten nach bisherigen Erkenntnissen Bargeld. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Einem Anwohner fiel vor wenigen Tagen eine ihm fremde männliche Person auf, die sich in der Nähe des Haus befand und dieses beobachtete. Der Mann wir so beschrieben:

-ca. Ende 30 Jahre/Anfang 40 Jahre -ca. 175-180cm -schlank -dunkle kurze Haare, vorne lichtes Haar, nach hinten gegelt

Diese Person trug eine sehr auffällige weiße Jacke mit Emblemen ähnlich einer Camp David Jacke. Die Polizei sucht Zeugen, denen dieser Mann ebenfalls aufgefallen ist und weitere Angaben dazu geben können. Hinweise können unter der Telefonnummer 02333-91664000 eingereicht werden.

