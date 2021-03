Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg-Auffahrunfall mit großem Sachschaden

Gevelsberg (ots)

Ein 51-jähriger Gevelsberger verlor am Montagabend in seinem Pkw auf der Hagener Straße aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über seinen Opel und verursachte dabei großen Sachschaden. Als ein 34-jähriger mit seinem BMW in Richtung Hagen unterwegs war und verkehrsbedingt halten musste, schaffte es der hinter ihm fahrende 51-Jährige nicht mehr zu reagieren und wich nach links aus. Er überfuhr eine Mittelinsel mit zwei Verkehrsschildern und stieß gegen das Heck des BMW. Der 51-Jährige wurde durch den Unfall nicht verletzt, kam jedoch aufgrund seines körperlichen Zustandes zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

