Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort ( kal )

EinbeckEinbeck (ots)

Im Zeitraum vom 27.12.2020 bis zum 31.12.2020 beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer /-in den zum Parken abgestellten Pkw einer 22 - jährigen Anwohnerin in Einbeck im Gebrüder-Grimm-Weg / Schillerstraße im Bereich der linken Frontstoßstange. Vermutlich sind die Beschädigungen beim Ein- bzw. Ausparken entstanden. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Wer Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Einbeck unter der Rufnummer 05561/94978-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell