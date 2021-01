Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ruhiger Jahreswechsel für die Polizei Uslar

UslarUslar (ots)

Uslar (La.) - Das Einsatzaufkommen in der Silvesternacht war für das Polizeikommissariat Uslar sehr übersichtlich. In Uslar und Umgebung hielt sich die Bevölkerung vorbildlich an die Corona-Auflagen, so dass die Einsatzkräfte einen ruhigen Jahreswechsel verzeichnen konnten. Lediglich vereinzelte, kleine Feuerwerke waren am Himmel zu sehen und kein großes Feieraufkommen festzustellen. Die Polizei Uslar wünscht ein frohes und vor allem gesundes neues Jahr!

