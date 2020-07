Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrerin verletzt - Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Neuss-Innenstadt (ots)

Am Samstagnachmittag (18.7.) erstattete eine Fahrradfahrerin eine Anzeige wegen einer Verkehrsunfallflucht vom Vorabend.

Sie gab an, am Freitagabend (17.7.), gegen 23:10 Uhr, in der Neusser Innenstadt unterwegs gewesen zu sein. An der Kreuzung Niederstraße/Krefelder Straße/Erftstraße habe sie zunächst mit ihrem Fahrrad an einer rotlichtzeigenden Ampel angehalten. Als sie bei "grün" weitergefahren sei, sei ihr Hinterrad von einem abbiegenden Mercedes touchiert worden. Sie sei zu Boden gestürzt, wodurch sie sich leichte Verletzungen zugezogen habe, die in einem Krankenhaus behandelt wurden.

Der silberne Mercedes (weitere Angaben liegen bislang nicht vor) habe sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die Folgen zu kümmern.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die weitere Angaben zum Geschehen machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02131/3000 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell