Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: "Eierwerfer" in der Innenstadt - Polizei ermittelt wegen Verdacht des Rauschgifthandels

Neuss (ots)

Am Freitagvormittag (17.07.), gegen 09:40 Uhr, meldeten sich Passanten bei der Polizei und gaben Hinweise auf einen Randalierer an der Krefelder Straße. Ein bis dato unbekannter Mann soll aus einer Obergeschosswohnung Eier auf die Straße werfen und bereits einen Passanten getroffen haben. Vor dem Haus stellten Polizisten zunächst einen augenscheinlich stark angetrunkenen 26-jährigen Mann, der im Hosenbund ein Messer dabei hatte. Schnell gelang es, den Verdächtigen widerstandslos zu "entwaffnen". Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen die Ordnungshüter den äußerst aggressiv und beleidigend auftretenden Mann in Gewahrsam. Im weiteren Einsatzverlauf fanden die Beamten in der Wohnung, aus der heraus die Nahrungsmittel geworfen worden waren, einen Teleskopschlagstock, mehrere Gramm Amphetamin und Marihuana, sowie eine Feinwaage.

Darauf nahmen die Polizisten den 34-jährigen Wohnungsinhaber wegen Verdacht des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln vorläufig fest. Neben dem Rauschgift stellten sie auch vermutliches Dealgeld sicher.

Die andauernden Ermittlungen übernahmen Beamte des Neusser Fachkommissariats.

