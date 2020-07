Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei ermittelt nach Farbschmierereien (Foto anbei)

Neuss-Reuschenberg (ots)

In der Nacht von Samstag (18.07.) auf Sonntag (19.07.) kam es zu mehreren Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien in Neuss. Die Polizei erhielt am Sonntagmorgen, gegen 10:00 Uhr, Kenntnis.

Betroffen war die Rembrandtstraße im Ortsteil Selikum. Hier besprühten die Täter neben sechs Autos, auch den Zaun und die Wand eines Hauses mit oranger Farbe.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Schmierereien werden erbeten an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 02131 3000.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell