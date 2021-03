Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Fußgängerin beim Rückwärtsfahren verletzt

Hattingen (ots)

Ein 38-jähriger Fahrer eines Paketzustellers beabsichtigte am Dienstagnachmittag rückwärts auf das Grundstück eines Wohnhauses an der Schleusenstraße zu fahren. Hierbei übersah er eine 74-jährige Fußgängerin, die hinter dem Fahrzeug lief. Es kam zu einem Zusammenstoß, wodurch die Frau aus Bochum stürzte und sich leicht verletzte. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

