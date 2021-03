Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Müllmann beim Überholvorgang verletzt

Schwelm (ots)

Am Dienstagmorgen wollte ein 55-jähriger Schwelmer auf der Barmer Straße einen Müllwagen überholen. Er fuhr in Richtung Wuppertal, als er den am Fahrbahnrand wartenden Wagen überholen wollte. Der Schwelmer schätzte den Weg des Überholvorgangs falsch ein und musste bei Gegenverkehr kurz vor dem Müllfahrzeug einscheren. Trotz Notbremsung kam es zur Kollision der Fahrzeuge. Bei dem Zusammenstoß wurde der hinten an dem Müllwagen stehende 44-jährige Müllwerker gegen das Fahrzeug geschleudert und er verletzte sich dabei leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

