Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Einbrecher scheitern an guter Sicherung

Herdecke (ots)

Die Eigentümer eines Einfamilienhauses an der Wilhelm-Huck-Straße bemerkten am Montagabend, dass Unbekannte auf verschiedenen Wegen versuchten in das Haus zu gelangen. Die Täter versuchten die Balkontür, die Terrassentür und ein Fenster aufzuhebeln. Da es sich um hochwertige Fenster mit Pilzkopfverriegelung handelt, schafften es die Täter nicht, diese zu öffnen. Sie ließen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten ohne Beute.

