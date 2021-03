Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg-Versuchter Einbruch in Karnevalsvereinsraum

Gevelsberg (ots)

Anwohner informierten den Vorstand am vergangenen Samstag(27.02), gegen 22:00 Uhr, darüber, dass verdächtige Personen sich an dem Vereinsheim in der Straße an den Weiden aufhalten. Auf Ansprechen seien die Personen in unbekannte Richtung davon gelaufen. Am nächsten Tag habe man festgestellt, dass versucht wurde, die Sicherheitsgitter an den Fenstern herauszubrechen. In das Gebäude gelangte man jedoch nicht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell