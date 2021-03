Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Hoher Sachschaden nach Parkunfall

Achern (ots)

Eine 25-Jährige verursachte am Montagnachmittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Allerheiligenstraße beim Einparken einen Sachschaden von rund 13.000 Euro. Ersten Erkenntnissen dürfte die junge Frau beim Einparken in eine Parklücke das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt haben und kollidierte hierbei sowohl mit einem Baum, als auch mit zwei ordnungsgemäß geparkten Autos.

/cw

