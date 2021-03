Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Fahrzeug beschädigt, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Ein Unbekannter hat in der Zeit zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 11:50 Uhr, einen ordnungsgemäß in der Lochfeldstraße geparkten Kia beschädigt und sich dann, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro zu kümmern, von der Örtlichkeit entfernt. Wer im angegeben Zeitraum hierzu Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07222 761-0 mit den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Rastatt in Verbindung zu setzen. /cw

