Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ortenberg - Nach Einbruch Zeugen gesucht

Ortenberg (ots)

Ein unbekannter Einbrecher gelangte am Sonntag in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr in ein Anwesen in der Bruchstraße. Der Täter verschaffte sich vermutlich Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus durch Aufbrechen eines Kellerfensters. Nachdem er eine Tür eines Kellerabteil beschädigte, entwendete er daraus eine Bohrmaschine. Nach ersten Erkenntnissen verließ er den Tatort durch die Eingangstür und flüchtete mit einem Fahrrad. Der Diebstahlschaden sowie der angerichtete Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Offenburg unter der Telefonnummer 0781 21-2200 in Verbindung zu setzen.

