Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Zweiter Einbruchsversuch

Bühl (ots)

Nachdem es bereits am vorherigen Wochenende zu einem Einbruchsversuch kam, wurde nun erneut in der Nacht von Samstag auf Sonntag versucht, in dasselbe Anwesen im Burgweg einzusteigen. Dem oder den Unbekannten gelang es hierbei wieder nicht, mittels Gewalt in den Wohnbereich einzudringen. Wie hoch der an dem Anwesen verursachte Sachschaden ist, konnte bisher nicht genau beziffert werden. Auch ob es sich bei den Einbrechern um dieselben ungebetenen Gäste handelt, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Hierzu werden Hinweise unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 von den Beamten des Polizeireviers Bühl entgegengenommen. /bp

