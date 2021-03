Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Körperverletzung

Appenweier (ots)

Eine Konfrontation zwischen zwei Männern in einer Unterkunft in der Sander Straße endete am Sonntagnachmittag mit einem verletzten 25-Jährigen. Gegen 14.30 Uhr soll ein 26-Jähriger seinem Widersacher mehrmals mit einem Stein ins Gesicht geschlagen haben. Das Opfer wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung seiner Blessuren in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ph

