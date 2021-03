Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau - Vandalismus in heiligen Hallen

Rheinau (ots)

Zu einem Akt des Vandalismus und einem Sachschaden von mehreren tausend Euro kam es am Samstag in einer Kirche in der Rheinstraße. Unbekannte drangen in das unverschlossene Gotteshaus ein und warfen mit Gesangsbüchern und Broschüren um sich. Auch die Kirchenorgel wurde hierbei beschädigt. Die Beamten des Polizeiposten Rheinau haben die Ermittlungen nun aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07844 911490 entgegen. /bp

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell