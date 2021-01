Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 20-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Attendorn (ots)

Heute Morgen (29. Januar) ist eine 20-Jährige gegen 5.50 Uhr von einem Pkw an der Kreuzung "Am Wassertor/Am Zollstock" angefahren worden. Ein Pkw-Fahrer wollte von der Straße "Am Wassertor" nach links in Richtung Kölner Straße abbiegen. Zeitgleich beabsichtigte eine Fußgängerin den dort befindlichen Fußgängerüberweg bei "grün" zu überqueren. Beim Abbiegen übersah der 56-Jährige die Fußgängerin und es kam zum Zusammenstoß. Ein Rettungswagen brachte die 20-Jährige zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden am Pkw.

