Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Schwerer Unfall am Autobahnzubringer; Räder gestohlen; KTM-Motorrad gestohlen; Rüttelplatte weg; Berauscht am Steuer, Unfallflucht

DillenburgDillenburg (ots)

Ehringshausen - Schwerer Unfall am Autobahnzubringer

An der Einmündung der Landstraße 3052 zwischen Kölschhausen und Ehringshausen zum Zubringer zur A 45 kam es am Donnerstagmorgen (10. Dezember) um 06.24 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Die beiden beteiligten Autofahrer, eine 28-Jährige aus Sinn und ein 53-jähriger aus Ehringshausen kamen schwer, augenscheinlich nicht lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus. Die beiden Autos, ein schwarzer Citroen und ein grauer Opel, mussten nach den erlittenen mutmaßlichen Totalschäden abgeschleppt werden. Die Polizei veranlasste Rundfunkwarnmeldungen wegen der unfallbedingten Verkehrsbehinderungen. Zur Kollision kam es beim linksabbiegen von der Landstraße auf den Zubringer zur Autobahn.

Niedergirmes - Räder gestohlen - Q 8 auf Pflastersteine gestellt

Der Gesamtschaden durch den Diebstahl aller vier Räder eines Audi Q8 beträgt mindestens ca. 6500 Euro. Zum einen fehlen eben alle vier Räder samt den Alufelgen, zum anderen schlugen der oder die Täter die Heckscheibe des Autos ein. Ob zudem ein Schaden durch das Abstellen des Autos auf Pflastersteinen entstand, bedarf erst noch der Prüfung. Der nicht zugelassene Audi stand auf dem Gelände eines Autohauses in der Hermannsteiner Straße. Der Diebstahl war in der Nacht zum Donnerstag, 10. Dezember, zwischen 20 und 08.30 Uhr. In der gleichen Nacht, um 21.40 Uhr kam es ebenfalls noch in der Hermannsteiner Straße bei einem Lieferservice zu einem Diebstahl aus einem weißen Ford Fiesta. Der Dieb nutzte die günstige Gelegenheit, öffnete die unverschlossene Beifahrertür des Lieferfahrzeugs und stahl eine auf dem Sitz liegende Tasche. Gut 20 Meter von diesem Tatort entfernt ließ der Täter die Tasche erleichtert um die darin liegenden Tabakwaren und ein Feuerzeug zurück. Ein Zusammenhang dieser Taten ist nicht ausgeschlossen, aber auch nicht zwingend. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo in Wetzlar, Tel. 06441 9180.

Flammersbach - Orange KTM gestohlen

Die gestohlene KTM-typisch orangefarbene 300er EXC stand verdeckt durch einen Traktor im Carport eines Hauses in der Bernbergstraße. Die Tat war am Mittwoch, 09. Dezember zwischen 08 und 17.20 Uhr. Das Motorrad mit dem LDK-Kennzeichen hat einen Wert von noch mindestens 2300 Euro. Wer hat in der fraglichen Zeit das Wegfahren oder eventuell auch das Verladen der Maschine gesehen? Wer kann sachdienliche Hinwiese geben? Hinweise bitte an die Polizei in Haiger, Tel. 02773 4690.

Volpertshausen - Rüttelplatte auf Baustelle gestohlen

In Volpertshausen gibt es an der Ecke Auf der Hohl/Schöne Aussicht derzeit eine Baustelle. Diebe stahlen von dieser Baustelle zwischen 17 Uhr am Dienstag und 07.30 Uhr am Mittwoch eine Rüttelplatte der Marke Wacker Neuson im Wert von 4000 Euro. Zum Transport der Baumaschine ist ein Fahrzeug notwendig. Erste Befragungen ergaben Hinwiese auf ein Fahrzeug mit ausländischem Kennzeichen. Wem ist zur Tatzeit in Volpertshausen ein solches, fremdes Fahrzeug aufgefallen? Wer kann nähere Angaben zu diesem Fahrzeug machen? Wo steht ein derartiger Transporter eventuell mit noch verladener Rüttelplatte? Hinweise bitte an die Polizei Wetzlar, Tel. 06441 9180.

Neukirchen - Unter Drogeneinfluss I

Die Polizei Wetzlar stoppte am Mittwoch, 09. Dezember, um 22.30 Uhr in Neukirchen einen BMW und beendete damit die Fahrt einer 22 Jahre jungen Frau. Sie stand unter dem Einfluss berauschender Mittel, sodass die Polizei zudem eine Blutprobe veranlasste. Sie muss sich darüber hinaus für den Erwerb und Besitz von Betäubungsmitteln verantworten.

Solms-Oberndorf - Unter Drogeneinfluss II

Für eine 20 Jahre junge Frau endete die Autofahrt in der Nacht zum Donnerstag, 10. Dezember, um 03.15 Uhr in Oberndorf. Sie saß trotz des vorangegangenen Genusses berauschender Mittel am Steuer. Auch sie musste mit zur Blutprobe.

Mittenaar - Über 1,1 Promille

Sozusagen unter den Augen der Polizei kam ein Autofahrer auf der Bundesstraße 255 auf dem Weg von Herbornseelbach zum Parkplatz Offenbach mehrfach über die Leitlinie und schaffte es jeweils kurz vor knapp durch Herumreißen des Lenkrades einen Zusammenprall mit der Leitplanke zu verhindern. Bei der Kontrolle am Mittwoch, 09. Dezember, um 14.20 Uhr, zeigte der Alkotest des 55-jährigen Fahrers dann über 1,1 Promille. Die Polizei stellte den Führerschein und Fahrzeugschlüssel sicher und veranlasste eine Blutprobe.

Wetzlar - Unfallflucht im Forum-Parkhaus

Der bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigte weiße Audi A4 parkte am Mittwoch, 09. Dezember, zwischen 18.40 und 18.55 Uhr, auf der Ebene 1 des Parkhauses am Forum. Vermutlich beim Ausparken beschädigte ein noch unbekanntes Auto den Audi und verursachte hinten rechts am Kotflügel einen Schaden von mindestens 1000 Euro. Hinweise zum verursachenden Fahrzeug ergaben sich nicht. Polizei Wetzlar, Tel. 06441 9180.

